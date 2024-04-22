Кабмин РФ одобрил ратификацию договора о зоне свободной торговли Ирана и ЕАЭС

Российское правительство поддержало законопроект о ратификации полноформатного соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном, сообщает ТАСС .

Авторами проекта выступили российский МИД и Минэкономразвития РФ. Соглашение подписали в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. После одобрения правительственной комиссией законопроект внесут в Государственную думу РФ.

Согласно документу, Исламская Республика предоставит тарифные преференции на более чем 95% текущего российского экспорта в страну, а также установит предсказуемый и прозрачный режим торговли. В Евразийской экономической комиссии считают, что свободная торговля с Тегераном поспособствует наращиванию объема торговли Ирана со странами ЕАЭС в ближайшие 5-7 лет.

В состав ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

Ранее правительство России установило дополнительную часть квоты, касающуюся вывоза зерновых культур из страны за пределы ЕАЭС. Данное решение направлено на поддержку сельхозпроизводителей.