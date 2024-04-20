В РФ утвердили дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых в 2024 г

Российское правительство установило дополнительную часть квоты, касающуюся вывоза зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза, сообщается на сайте кабмина.

Данное решение направлено на поддержку сельхозпроизводителей. С учетом рекордного урожая зерновых в прошлом году и обеспеченность этой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут продать зерно продукции за границу.

В документе отмечено, что дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы из страны составит 5 млн т. Ее установили до 30 июня этого года включительно. Объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности будет распределять Минсельхоз.

Основная часть квоты по зерновым культурам в РФ была установлена кабмином на срок с 15 февраля по 30 июня. Она составила 24 млн т.