В Чувашии запустили мусоросортировочный комплекс мощностью 30 тыс т

В Чувашии введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс производительностью 30 тыс. т в год. Проект реализован при финансовой поддержке Российского экологического оператора, который выделил на эти цели 276 млн рублей, сообщает пресс-служба РЭО.

«Создание мусоросортировочного комплекса — важный шаг для Чувашской Республики в реализации национального проекта „Экологическое благополучие“. Этот комплекс обеспечит возможность сортировки твердых коммунальных отходов, отделяя полезные фракции, такие как пластик, стекло, бумага и металл, для дальнейшей переработки и повторного использования. Это позволит значительно сократить объем отходов, направляемого на полигоны для захоронения, и приблизит регион к достижению целевого показателя в рамках нацпроекта — 100% обработки отходов», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Объект расположен в Канашском округе Чувашской Республики и способен перерабатывать до 30 тыс. т отходов ежегодно. Инициатором строительства выступила компания ООО «Экосфера-Ч».

«ООО „Экосфера-Ч“ получило поддержку в виде льготного финансирования на сумму 276,63 миллиона рублей благодаря привлечению средств от размещения облигаций Российского экологического оператора», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Средства были предоставлены в виде займа. Общая стоимость проекта составила 457,96 млн рублей, включая капитальный грант по концессионному соглашению в сумме 152,65 млн рублей.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и вовлечение в переработку не менее 25% вторичных ресурсов.