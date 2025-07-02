Более 2 тыс жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых

В Московской области, согласно действующему законодательству, для того чтобы проще было оформить прописку и пользоваться социальными услугами, владельцы садовых домов могут перевести их в жилые. Это касается именно той недвижимости, которая находится на территории СНТ. Земельные участки при этом должны иметь вид разрешенного использования «ведение садоводства». За полгода данной услугой воспользовались 2 162 жителя, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Признать садовый дом жилым можно по упрощенной процедуре. В первую очередь необходимо подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности, получив заключение по обследованию технического состояния объекта. Может быть и такое, что дом обременен правами третьих лиц, в этом случае должно быть еще нотариально удостоверенное согласие третьих лиц. Далее житель подает заявление на региональном портале государственных услуг, и в течение 13 рабочих дней специалисты выносят решение, направляя его одновременно заявителю и в Росреестр, который в свою очередь вносит изменения в ЕГРН», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Порядок перевода садового дома в жилой установлен постановлением правительства РФ от 28.01.2006 года. Здесь же прописаны все критерии, к примеру, здание должно быть капитальным, построенном на фундаменте с окнами, с проведенным электричеством, кроме того, должно быть холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), система отопления (за счет электричества, печи или газа) и вентиляция.

Обращаем внимание, что обратиться за обследованием технического состояния садового дома можно в БТИ Московской области, по его результатам специалисты подготовят соответствующее заключение о переводе дома в статус жилого.

Признание садового дома жилым дает заявителю ряд преимуществ: в таком доме можно прописаться, получить налоговый вычет за его покупку, приобрести дом на средства материнского капитала, а также оплачивать электроэнергию по более выгодному тарифу и т. д.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.