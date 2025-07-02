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Симоньян о жалобах Мерца на работу RT: нытье на ночь глядя

Главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала жалобы канцлера Германии Фридриха Мерца на то, что немецкое население «дезинформируют такими источниками, как RT, и другими», как «нытье на ночь глядя».

В беседе с телеканалом ARD Мерц высказал мнение, что Россия, предположительно, развернула против Германии «гибридную войну».

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вчера решил поныть на ночь глядя: „Наше население систематически дезинформируют такими источниками, как Russia Today, и другими. Все названное относится к ведению гибридной войны. Россия уже сегодня нападает на нас“. Процитируем Начальника: „Мы еще даже не начинали“», — заявила Симоньян.

Ранее Фридрих Мерц заявлял, что не хочет звонить Владимиру Путину из-за возможной эскалации конфликта на Украине.