Мерц заявил, что не хочет звонить Путину из-за возможной эскалации на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается проводить телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным. Он якобы опасается эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Мерц заявил, что Москва якобы активизировала боевые действия на Украине после того, как в Москве побывал пресьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он добавил, что якобы то же самое произошло после того, как Путин поговорил по телефону с предыдущим немецким канцлером Олафом Шольцем.

Мерц заключил, что если результатом таких переговоров является активизация боевых действия, то он «воздержится от них».

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине «не решить военным путем». Он добавил, что «сейчас самое время подтолкнуть Владимира Путина к согласию на прекращение огня».