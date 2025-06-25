Канцлер ФРГ Мерц: конфликт на Украине «не решить военным путем»

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе саммита НАТО заявил, что конфликт на Украине «не решить военным путем», сообщает «ФедералПресс» .

«Сейчас самое время подтолкнуть Владимира Путина к согласию на прекращение огня на Украине», — отметил британский премьер Кир Стармер.

Он также добавил, что российский лидер «медлит» и заявил о необходимости воспользоваться текущей ситуацией для достижения мира.

Французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, отметил, что США, опираясь на свой авторитет, заработанный благодаря противостоянию Ирану, «должны остановить» украинский конфликт. Он также акцентировал внимание на том, что Европа обязана активно содействовать Украине, оказывая помощь в восстановлении ее вооруженных сил и размещении сил поддержки.

Макрон призвал к запуску переговорного процесса с Россией с целью установления ограничений на вооружение и возобновления доверительных отношений, подчеркнув значимость стратегического, долгосрочного подхода к урегулированию кризиса.