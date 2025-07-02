В Подмосковье на диспансеризацию доставили более 12 тыс пенсионеров

В Московской области реализуется проект по организации доставки пожилых людей старше 65 лет в медицинские учреждения региона для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Теперь бесплатная доставка пенсионеров в медицинские учреждения возможна не только из сельских населенных пунктов, но и удаленных городов области.

«С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили более 12 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это не только облегчает доступ к медицинским услугам, но и позволяет им своевременно проходить необходимые обследования», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Специалисты наших центров не только осуществляют доставку, но и оказывают содействие при обследовании в мед. учреждениях. Они помогают пожилым людям пройти диспансеризацию и сопровождают их по медицинским учреждениям, обеспечивая комфорт и безопасность во время всего процесса.

Доставка осуществляется на специализированном транспорте, который оборудован подъемным устройством для перевозки маломобильных групп населения. При необходимости предоставляется и кресло-коляска, что делает услугу доступной для всех.

В ведомстве отметили, что данная услуга предоставляется бесплатно. Она работает проактивно: пожилым людям не нужно звонить и заказывать транспорт. Заявка на доставку направляется непосредственно от учреждений здравоохранения, что значительно упрощает процесс для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.