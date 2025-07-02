В Подмосковье завершился основной период пересдачи ОГЭ

2 июля 2025 года в Московской области завершился период пересдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В резервные сроки экзамены повторно сдавали более 17 тысяч учащихся. Девятиклассники пересдавали два обязательных предмета — русский язык и математику, а также предметы по выбору.

Наиболее распространенными предметами для пересдачи стали математика, русский язык, информатика, география и обществознание.

«К экзаменам в этом году были допущены почти 100 тысяч девятиклассников. Несмотря на волнение и непростой путь, большинство ребят справились с испытаниями. Они показали, что готовы к новым вызовам — кто-то продолжит обучение в колледже, а кто-то выберет 10 класс», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамены проходили на базе 145 пунктов проведения экзамена, за соблюдением порядка следили 272 аккредитованных общественных наблюдателя.

В пресс-службе министерства напомнили, что финальные результаты станут известны не позднее 10 июля. При необходимости школьники смогут воспользоваться еще одной возможностью сдать экзамены в дополнительный период осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.