К Новому году красная икра в России подорожает на 471%

Россияне могут лишиться главного деликатеса на новогоднем столе: красная икра может подорожать на 471%. Причина — нашествие акул на Дальнем Востоке, которые уничтожают лосося, сообщает SHOT .

Благодаря рекордному наплыву акул в Приморском крае и на Сахалине предстоящей зимой красная икра станет настоящим деликатесом. Потепление вод привело к тому, что хищники, охотящиеся на красную рыбу, переместились в эти акватории Тихого океана. Их появление совпало с началом лососевой путины.

Также в 2026 году дефицит рыбы усилился из-за неблагоприятных погодных условий для нереста. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предсказывали наступление мощного природного явления Эль-Ниньо. В это время воды в центральной и восточной частях Тихого океана нагреваются значительно сильнее обычного.

По словам руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, в текущем году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тыс. тонн, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Из-за этого дефицита к Новому году килограмм красной икры может подскочить в цене до 30–40 тыс. рублей. При этом в конце 2025-го ее можно было приобрести примерно за 7 тыс. рублей.

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