Южная Корея собирается ужесточить экспортные ограничения против РФ

Агентство Yonhap со ссылкой на представителя офиса президента республики Чан Хо Джина отмечает, что Южная Корея собирается добавить 243 новых наименования товаров к уже имеющимся 1159, чтобы распространить экспортный контроль. Таким образом, общее количество товаров, подпадающих под санкции, достигнет 1402.

Также ограничения собираются вводить против пяти организаций и восьми физических лиц, которые якобы причастны к переправке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей, а также против четырех российских судов,

Объявление о новых санкциях было сделано на фоне визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня РФ И КНДР подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за сближения РФ с азиатскими странами альянс будет усиленно работать в направлении сотрудничества с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.