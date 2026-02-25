Юрист Чо Ын Чжин: вернувшиеся в РФ компании Кореи столкнутся с новой реальностью

Юрист Чо Ын Чжин из московского офиса юридической фирмы «Юльчхон считает, что южнокорейские компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок, столкнутся с качественно новой экономической реальностью, сообщает rg.ru .

По его словам, украинский конфликт и последовавшие за ним западные санкции существенно изменили условия работы иностранных предприятий. Россия включила страны, поддержавшие санкции, в список недружественных. Это стало началом для введения валютных ограничений, ужесточения контроля за разрешительными процедурами и ограничений на распоряжение активами.

В итоге произошли изменения в финансовых расчетах, логистике и правовой среде, а расходы компаний увеличились как при продолжении работы, так и при уходе с рынка.

В условиях санкционного давления многие западные компании покинули российский рынок. Южнокорейские компании также скорректировали свои стратегии: Hyundai продала свой завод и фактически ушла из страны, Samsung и LG приостановили производство, сохранив лишь ограниченное присутствие.

В то же время некоторые компании, особенно в секторах продуктов питания и потребительских товаров, такие как Lotte, Paldo и Orion, продолжили свою деятельность, используя местные производственные мощности и существующие торговые сети.

Эксперт отмечает, что уход западных компаний привел к заметному дефициту на рынке. Хотя в некоторых отраслях наблюдался спад, спрос на автозапчасти, шины, медоборудование, косметику и продукты питания остался высоким. Фирмы, которые смогли оперативно перестроиться, в ряде случаев значительно нарастили объемы продаж, воспользовавшись ситуацией, сложившейся в условиях конфликта.

Однако вместе с новыми возможностями для иностранных компаний возникли и значительные риски. Ограничения на использование системы SWIFT и разрыв традиционных финансовых связей затруднили перевод прибыли за границу. Санкции в отношении страхования и транспортных услуг усложнили логистические процессы, а ужесточение регуляторных требований увеличило административное давление.

Многие зарубежные компании предпочитают не оспаривать штрафы и требования властей, опасаясь ухудшения отношений с регуляторами, даже если считают такие решения несправедливыми, заключил Чо Ын Чжин.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты расширили санкционный список по РФ. Ограничения ввели против троих россиян, одного гражданина Узбекистана и трех компаний из России и ОАЭ.

