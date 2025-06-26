Введение макропруденциальных лимитов с 1 июля является элементом борьбы с выдачей высокорискованных кредитов и закредитованностью населения. С 1 июля в фокусе внимания ЦБ РФ будут ипотека и автокредит, сообщила РИАМО юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.

Для банков ипотека и автокредитование более безопасны, нежели кредит, выданный без обеспечения: есть предмет залога, за счет которого в случае чего можно погасить свои требования. Однако некоторых граждан эти виды кредитов могут окончательно увлечь в долговую пучину, говорит юрист.

«Труднее получить ипотеку и автокредит будет лицам, чья предельная долговая нагрузка выше 50%, т. е. кредиты съедают больше половины дохода. С ипотекой еще сложнее будет тем, кто планирует внести маленький первоначальный взнос (до 20% стоимости покупки). В условиях, когда началось снижение ключевой ставки, такие лимиты призваны стать ограничивающим фактором для закредитованности населения», — отмечает Боднар.

По ее словам, при обращении за новым кредитом банки будут оценивать риски на основании уже имеющейся кредитной истории, однако расчет предельной долговой нагрузки будет вестись уже с учетом нововведенных макропруденциальных лимитов.

«Чтобы увеличить свои шансы получить ипотеку или автокредит, желательно погасить имеющиеся обязательства хотя бы частично, снизив текущую долговую нагрузку. Можно пойти в другую сторону — увеличить свой доход. По возможности стоит подкопить больше денег на первый взнос. Если это нереально, то остается оперативно обратиться в банк прямо сейчас, пока лимиты еще не действуют», — рекомендовала юрист.