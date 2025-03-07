Юлия Высоцкая продала бизнес «Едим дома» из-за убытков

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая избавилась от бизнеса «Едим дома», в который входили кулинарные студии, производство товаров и закусочные, сообщает Mash .

Такое решение, скорее всего, было принято из-за убытков, спровоцированных в том числе видеороликами с горящим шашлыком, макаронами с водкой и пережареными сырниками.

Из-за этого интерес к кулинарным передачам Высоцкой упал, а телеведущая вышла из «ООО Ритейл», который занимался ее франшизой. Но от записей передач «Едим дома» актриса не отказалась.

С середины 2022 года выручка ООО телеведущей стала падать. В 2023 году чистый убыток был 99 тыс. рублей.

Кроме того, ранее в Арбитражный суд столицы поступил иск на 100 тыс. рублей к интернет-порталу ООО «Едимдома.ру», который принадлежит Высоцкой. Иск подала компания, которая занимается защитой прав фотографов.