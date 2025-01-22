Компания Юлии Высоцкой получила иск за нарушение прав фотографов

В Арбитражный суд Москвы поступил иск на 100 тыс. рублей к интернет-порталу ООО «Едимдома.ру», который принадлежит актрисе Юлии Высоцкой, сообщает ТАСС .

Деньги с кулинарного ресурса хочет взыскать организация «Восьмая заповедь». Она занимается защитой прав фотографов. В чем именно заключается претензия, не раскрывается. Заявление на данный момент не принято к производству.

Отмечается, что истец нарушил правила оплаты госпошлины. Это необходимо исправить до 17 февраля.

ООО «Восьмая заповедь» занимается подачей исков к различным сайтам и СМИ, которые используют чужие фото без указания авторства. Она была создана в 2010 году.

Высоцкая является учредителем ООО «Едимдома.ру», открытым в 2011 году. На интернет-портале публикуют кулинарные рецепты.

В 2023 году на сайт Высоцкой уже подавали в суд из-за нарушения авторских прав. Тогда с ресурса хотели взыскать 125 тыс. рублей.