Япония и Китай избавились от значительной части облигаций США

Япония и Китай, которые являются крупнейшими иностранными держателями госдолга США, избавились от значительной части государственных облигаций страны в третьем квартале этого года, сообщает РИА Новости .

Япония владеет 3,5% облигаций США. Это 1,1 трлн долларов. У КНР — 0,75 трлн долларов, или 2,8%. В третьем квартале японцы продали долговых ценных бумаг на 61,9 млрд долларов, а китайцы — на 51,3 млрд долларов.

Такое решение связывают с победой Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Уточняется, что республиканец с приходом к власти планирует поднять торговые пошлины, в том числе для Китая. Пекин благодаря распродаже облигации США хочет сделать «предупредительный выстрел».

Кроме того, на избавление от американских долговых бумаг повлияли действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая в сентябре понизила ставку, удивив сокращением показателя сразу на 0,5 пункта. В результате доходность трежерис уменьшалась.

Кроме того, по словам аналитиков, на распродажу повлияли и внутренние факторы. Например, падение японской йены и борьба Китая с дефляцией.

Помимо этого, от трежерис избавлялись на фоне растущего американского внешнего долга, который ранее снова побил рекорд. Он перешагнул отметку 36 трлн долларов.