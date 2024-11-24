Госдолг Соединенных Штатов снова побил рекорд

Государственный долг Соединенных Штатов перешагнул отметку 36 трлн долларов. Это самый высокий показатель во всем мире, сообщает РБК со ссылкой на заявление американского министерства финансов.

По последней статистике размер государственного долга Соединенных Штатов составляет 36 034 994 586 981 долларов. С начала 2024 года он увеличился на два трлн долларов.

Государственный долг Соединенных Штатов — объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Ими могут быть и обычные граждане США, и компании, и органы власти, и фонды.

15 ноября госдолг Соединенных Штатов только дошел до отметки 36 трлн долларов.