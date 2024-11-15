Госдолг США впервые превысил 36 трлн долларов

Впервые в истории государственный долг США превысил 36 трлн долларов. Об этом говорит статистика сервиса US Debt Clock, сообщает ТАСС .

По состоянию на 15 ноября в графе «совокупный госдолг» значится сумма в 36 трлн долларов. В начале января он превышал 34 трлн долларов. Нынешний показатель является рекордным за всю историю.

По мнению республиканцев, к увеличению госдолга привела политика президента США Джо Байдена. Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса США, в 2034 году госдолг превысит 50 трлн долларов.

Ранее стало известно, что размер общего государственного долга всех стран мира в этом году превысит 100 трлн долларов, что составляет 93% от мирового ВВП. Такие данные приводятся в свежем докладе Международного валютного фонда (МВФ).