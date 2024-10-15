Очень высок: показатель глобального госдолга перевалит за 100 трлн долларов

Размер общего государственного долга всех стран мира в этом году превысит 100 трлн долларов, что составляет 93% от мирового ВВП. Такие данные приводятся в свежем докладе Международного валютного фонда (МВФ), пишет ТАСС .

«Показатель глобального государственного долга очень высок. Как ожидается, в 2024 году он превысит 100 трлн долларов (это 93% мирового ВВП) и будет расти до конца десятилетия (к 2030 году он достигнет 100% ВВП)», — говорится в докладе МВФ.

Аналитики прогнозируют, что в 2/3 стран госдолг значительно уменьшится, в общей сложности он все равно останется больше, чем предполагалось до пандемии Covid-19.

При этом в докладе МВФ не приводятся статистика и показатели отдельных стран мира. Все цифры представлены только в общих значениях. Лидерами роста стали две крупнейшие экономики мира — это США и Китай.