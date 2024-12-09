«Яндекс Маркет» начал продажи автомобилей

сегодня в 05:42

Автомобили трех китайских марок появились в продаже на «Яндекс Маркете»

Автомобили трех китайских марок появились в продаже на «Яндекс Маркете» для жителей Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Сервис пока доступен только для жителей Москвы, возможно появление услуги для других регионов в будущем, сказано в сообщении.

Также со временем на интернет-площадке могут появиться автомобили других производителей, отметили в компании.

Ранее сообщалось о крупном сбое торгового сервиса «Яндекса» в ряде регионов страны.