«Известия»: прогрессивная система налогообложения в России будет мягкой

Параметры новой прогрессивной шкалы НДФЛ пока приблизительные и еще могут быть изменены. Однако понятно, что новая система налогообложения в России будет мягкой по сравнению с другими странами, пишет газета «Известия» .

Плоская шкала НДФЛ в России была введена в 2001 году, чтобы повысить собираемость налогов. Нововведение справилось со своей задачей. Что касается прогрессивной шкалы, то она работает почти во всем мире.

Минфин России предложил пять ступеней налогообложения с максимальной ставкой 22% для дохода от 50 млн рублей в год. По такому количеству ступеней ближе всего к РФ Испания, Коста-Рика и Норвегия.

Для сравнения — в Великобритании ставка составляет 20% и ее платит добрая половина населения. Для обеспеченных людей она и вовсе достигает 40%. Повышение ставки в России проходит постепенно.

В некоторых странах население и вовсе освобождено от уплаты НДФЛ, но на это сложно решиться. Однако в рамках налоговых изменений предлагается кешбэк. Он касается граждан, зарабатывающих полтора прожиточного минимума, с семьей, в которой растет более чем один ребенок.

Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. Ранее председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый отметил, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы.