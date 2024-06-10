Игорь Коханый: все налоговые изменения будут направлены на интересы граждан

Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый отметил, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы.

«Все дополнительно полученные от налогов средства, будут направлены, прежде всего, на решение социальных задач, на улучшение и создание комфортных условий жизни. В том числе на финансирование новых нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети» Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Дополнительные средства пойдут и на улучшение социальной инфраструктуры, на ремонт и оснащение объектов здравоохранения, спорта, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов», — заявил Коханый.

Он отметил, что регион развивается стремительными темпами. Важно, чтобы социальные объекты были доступны для всех жителей.

В этом году запланировано завершить строительство 21 объекта здравоохранения, 36 объектов образования, 5 объектов спорта. Налоговая реформа позволит не снижать темпы и вводить еще больше новых объектов».

«Все нововведения в налоговой системе отражают в первую очередь запросы наших граждан», — заключил Коханый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.