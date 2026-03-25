Из России запретили вывозить больше $100 тыс наличными

Наличные рубли на сумму свыше $100 тыс запретили вывозить из РФ в ЕАЭС

С 1 апреля физлицам запретят вывозить из России в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тыс. долларов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Для юрлиц и ИП вывоз наличных запрещен независимо от суммы.

Исключение составит вывоз через ряд аэропортов (перечень утвердит правительство) при наличии банковских выписок, подтверждающих, что деньги сняты со счета лица, их вывозящего.

Также с 1 мая вводится запрет на вывоз золотых слитков массой более 100 граммов, за исключением отдельных случаев.

