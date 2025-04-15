Италия вернула себе звание крупнейшего производителя вина в мире

Россия сохранила 11-е место в мировом рейтинге, увеличив объемы производства на 19% — до 5,4 миллиона гектолитров, сообщает РИА Новости .

Более высокие темпы роста продемонстрировали только Грузия (+27%) и Аргентина (+23%). В то же время большинство ведущих винодельческих стран столкнулись со снижением объемов: особенно сильно в Бразилии (-41%) и Молдове (-40%).

Согласно данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), Италия в 2024 году снова стала крупнейшим производителем вина в мире, обогнав Францию. При этом глобальное производство вина упало до 226 миллионов гектолитров — самого низкого показателя с 1961 года.

В десятку крупнейших производителей вошли Австралия (10,2 млн гектолитров), Чили (9,3 млн), Южная Африка (8,8 млн), Германия (7,8 млн) и Португалия (6,9 млн). Российский рост эксперты связывают с развитием крымских виноделен и успешной стратегией импортозамещения в премиальном сегменте.

Ранее эксперты предположили рост цен на российские вина.