Экономист предупредил о рисках повышения цен на российское вино

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, экономист Максим Черниговский рассказал о возможном росте цен на российское вино из-за значительного дефицита сырья и роста спроса, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, за пять лет в России сильно упали объемы производства вина: с 873 миллионов литров в 2019 году до 574 миллионов литров в 2024 году.

«Основная проблема заключается в недостаточной сырьевой базе: в России насчитывается около 105 тысяч га виноградников, тогда как для полноценного обеспечения производства необходимо не менее 180 — 200 тысяч га», — отметил Черниговский.

По его мнению, необходимо увеличить площади виноградников, а пока временно использовать импортный виноматериал, а также снизить акцизы и налоги для отечественных производителей и отменить запрет на продажу вина в заведениях, работающих в многоквартирных домах.

Эксперт прогнозирует, что без введения таких мер есть риск дальнейшего сокращения объемов российского вина на рынке, и, соответственно, роста цен.