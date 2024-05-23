Италия стала главным покупателем российского газа в Евросоюзе

сегодня в 14:13

Из всех стран Евросоюза Италия стала главным покупателем российского газа. В марте страна нарастила закупки до максимума с февраля 2023 года, сообщает РИА Новости .

В Евросоюзе поставки газа в марте выросли на 2,3% и достигли 1,14 млрд евро. Италия нарастила закупки сразу в 2,6 раза — до 238,5 млн евро.

Этот показатель стал самым большим с февраля прошлого года. Тогда Италия потратила на российский газ 282 млн евро.

Резко нарастила импорт Испания — в 1,7 раза, до 196 млн евро. Она стала вторым главным покупателем газа из России. На третьем месте Венгрия, купившая газа на 174 млн евро.

Также закупки увеличили Бельгия и Греция. В феврале главными покупателями российского газа были Франция, Венгрия и Испания.

Ранее глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что румынская государственная газовая компания Romgaz, офис которой открылся в Молдавии, будет втридорога продавать гражданам республики тот же российский газ.