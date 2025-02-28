IT и «синие воротнички»: представители каких профессий «выиграли» за 5 лет

Профессор Финуниверситета при правительстве РФ, эксперт по рынку труда Александр Сафонов рассказал, представители каких профессий оказались в дефиците и смогли претендовать на большую зарплату из-за изменений за последние 5 лет. Среди них — профессионалы в IT-сфере, сотрудники предприятий оборонной промышленности и инженеры, сообщает kp.ru .

Из-за того, что жители РФ стали чаще отдыхать в своей стране, больше зарабатывать стали гиды, экскурсоводы и персонал отелей. Не хватает слесарей, разнорабочих, упаковщиков и других так называемых «синих воротничков» — людей, умеющих работать руками. За год зарплаты токарей увеличились на 28%, сварщиков — на 39%.

С 2023 года на 97% выросла потребность в курьерах, а их зарплаты — на 65%. Тройку самых востребованных специальностей замыкают водители: у них оплата труда выросла на 36%.

Меньше повезло работникам образования, медикам и специалистам социальной сферы. Педагогам и воспитателям детских садов сейчас приходится брать по 1,5 ставки, а врачи с окончанием пандемии потеряли некоторые надбавки.