iOS-инженер Москвин: RuStore на iPhone может так и не появиться

Ведущий iOS-инженер Сергей Москвин в беседе с РИАМО поделился мнением, что американская корпорация Apple с большой вероятностью не пойдет на предустановку RuStore на своих устройствах, потому что не обязана этого делать.

Ранее многие новостные Telegram-каналы писали, что iPhone в России крупные магазину продают с отметкой «Имеет недостаток в виде невозможности предустановки RuStore».

«Единственное, что могу сказать, это то, что в течение сентября мы ожидаем выход iOS 18.7 и iOS 26. Если вдруг Apple все-таки решится допустить RuStore на iPhone, со стороны компании было бы логично выпустить все необходимые для этого системные изменения в одном из двух вышеупомянутых релизов», — сказал Москвин.

Эксперт напомнил, что корпорация Apple покинула российский рынок, и у нее нет причин соблюдать закон о предустановке.