Инвесторы вывели из фондов денежного рынка рекордный объем средств

В феврале чистый отток средств розничных инвесторов из фондов денежного рынка достиг 28 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные InvestFunds.

Такой показатель стал рекордным — это максимум за всю историю инструмента. Ранее чистый отток из фондов денежного рынка наблюдался в мае 2023 года. Он тогда составил 2,1 млрд руб.

После этого инвесторы только вкладывали в инструмент. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. В результате ежемесячные вложения в фонды выросли с июля 2023 и до конца того года с 5 млрд до 67 млрд руб.

В 2024 году ЦБ также повышал ключевую ставку. С июля по октябрь ежемесячные вложения в фонды росли, а в декабре продемонстрировали рекорд — туда было вложено 249,5 млрд руб. за месяц. Однако уже в новом году притоки затормозились, а в феврале динамика и вовсе стала отрицательной.

Отток связывают с сезонными факторами, так как после завершения каникул инвесторы стали перекладывать активы в другие инструменты. Кроме того, рынок не ожидает еще большего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

На заседании 14 февраля Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%. До этого ее повышали осенью с 19% до 21%.