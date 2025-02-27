Инвестор назвал условие, при котором граждане прекратят выводить деньги из РФ
Инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков назвал условие, при котором россияне перестанут выводить деньги из страны, сообщает Газета.ru.
Ожидается, что к 2026 году объем средств, выведенных россиянами за границу, может достигнуть отметки в 40 миллиардов долларов, что на 42% превышает значения 2024 года, отметил он.
По словам эксперта, ключевыми факторами, способствующими этому процессу, являются высокие налоги, дорогие кредиты и отсутствие стабильности в условиях для бизнеса.
Проблема оттока капитала не решается увеличением налогов, а, напротив, усугубляется, подчеркнул Ходченков.
Кроме того, доступность кредитов в таких регионах, как Дубай и Кипр, где ставки варьируются от 5% до 7%, сильно контрастирует с российскими 30%. Властям необходимо создать благоприятную среду, в которой у бизнеса не будет мотивации покидать страну, убежден специалист.
Он также считает, что прекращение оттока капитала возможно при условии предсказуемой налоговой политики, исключающей постоянное увеличение сборов, и обеспечения доступности кредитов. Запреты не являются единственным способом решения проблемы вывода капитала из России, добавил Ходченков.
В первом квартале 2024 года из России было выведено 28 миллиардов долларов, во втором квартале этот показатель снизился до 18 миллиардов долларов. В 2023 году отток капитала составил около 30 миллиардов долларов.