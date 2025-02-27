Инвестор назвал условие, при котором граждане прекратят выводить деньги из РФ

Ожидается, что к 2026 году объем средств, выведенных россиянами за границу, может достигнуть отметки в 40 миллиардов долларов, что на 42% превышает значения 2024 года, отметил он.

По словам эксперта, ключевыми факторами, способствующими этому процессу, являются высокие налоги, дорогие кредиты и отсутствие стабильности в условиях для бизнеса.

Проблема оттока капитала не решается увеличением налогов, а, напротив, усугубляется, подчеркнул Ходченков.

Кроме того, доступность кредитов в таких регионах, как Дубай и Кипр, где ставки варьируются от 5% до 7%, сильно контрастирует с российскими 30%. Властям необходимо создать благоприятную среду, в которой у бизнеса не будет мотивации покидать страну, убежден специалист.

Он также считает, что прекращение оттока капитала возможно при условии предсказуемой налоговой политики, исключающей постоянное увеличение сборов, и обеспечения доступности кредитов. Запреты не являются единственным способом решения проблемы вывода капитала из России, добавил Ходченков.

В первом квартале 2024 года из России было выведено 28 миллиардов долларов, во втором квартале этот показатель снизился до 18 миллиардов долларов. В 2023 году отток капитала составил около 30 миллиардов долларов.