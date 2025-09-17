Инфляция и рост цен заставляют россиян финансироваться даже под высокие проценты

Эксперт: ставки по займам под залог авто в МФО догоняют ставки по потребкредитам

Инфляция и рост цен заставляют людей искать любые источники финансирования, даже под высокие проценты, чтобы покрыть срочные расходы. Самый быстрый способ — это взять заем в МФО. В последнее время ставки по займам под залог машины в некоторых МФО почти сравнялись со ставками по потребкредитам в некоторых банках, сообщил РИАМО генеральный директор CASHMOTOR Антон Соловьев.

Рост микрокредитования в России, несмотря на высокие процентные ставки, объясняется несколькими факторами, говорит он.

«Во-первых, многие люди сталкиваются с необходимостью быстро получить деньги на повседневные нужды, такие как оплата счетов или дотянуть до зарплаты, особенно в условиях экономической нестабильности», — отмечает он.

Микрофинансовые организации предлагают простую и быструю процедуру выдачи займов без строгих проверок, в отличие от банков, где кредиты могут быть недоступны из-за плохой кредитной истории или низкого дохода.

Во-вторых, инфляция и рост цен заставляют людей искать любые источники финансирования, даже под высокие проценты, чтобы покрыть срочные расходы.

В-третьих, ставки по займам под залог автомобиля в некоторых МФО практически сравнялись со ставками по потребительским кредитам в некоторых банках. С учетом более низких требований к кредитной истории заемщика в МФО, этот вариант становится все более популярным у населения, полагает Соловьев.

