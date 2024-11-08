Индийский министр: цены на нефть могли бы вырасти до 200 долларов без сделок с РФ

Индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури заявил, что его страна сделала одолжение всему миру, покупая российскую нефть, иначе цены на сырье бы подскочили до 200 долларов за баррель, пишет РБК .

Сингх Пути отметил, что российская нефть не попадала под санкции и многие европейские страны, а также страны Азии покупали сырую нефть у Москвы на миллиарды долларов. Индийский министр подчеркнул, что его страна продолжит покупать нефть у того, кто предложит за ресурс самую выгодную цену. Индии предстоит обеспечить доступным топливом миллионы своих граждан.

Поставки российской нефти в Индию за последние несколько месяцев достигают рекордных значений. Например, в апреле 2024 года импорт нефти из России в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн барреля в сутки.

Ранее сообщалось, что в начале ноября стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель. Рост цены впервые зафиксировали с 25 октября 2024 года.