Индийский министр: цены на нефть могли бы вырасти до 200 долларов без сделок с РФ
Фото - © Фотобанк Лори
Индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури заявил, что его страна сделала одолжение всему миру, покупая российскую нефть, иначе цены на сырье бы подскочили до 200 долларов за баррель, пишет РБК.
Сингх Пути отметил, что российская нефть не попадала под санкции и многие европейские страны, а также страны Азии покупали сырую нефть у Москвы на миллиарды долларов. Индийский министр подчеркнул, что его страна продолжит покупать нефть у того, кто предложит за ресурс самую выгодную цену. Индии предстоит обеспечить доступным топливом миллионы своих граждан.
Поставки российской нефти в Индию за последние несколько месяцев достигают рекордных значений. Например, в апреле 2024 года импорт нефти из России в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн барреля в сутки.
Ранее сообщалось, что в начале ноября стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель. Рост цены впервые зафиксировали с 25 октября 2024 года.