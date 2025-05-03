Индия запретила импорт и транзит товаров из Пакистана

Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана. Он будет активен до поступления соответствующего уведомления, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение генерального директората внешней торговли Индии.

Ограничение приняли из соображений национальной безопасности.

Исключения могут появиться только в том случае, если правительство Индии одобрит это. Ограничение вступило в силу сразу. Его могут отменить только когда появятся новые распоряжения.

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сказал, что Индия якобы собирается нанести удар по стране в течение следующих 24-36 часов.