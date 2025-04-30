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Пакистан заявил, что Индия планирует нанести удар в течение 24—36 часов

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы намерена нанести удар по стране в течение следующих 24—36 часов, сообщает RT .

По его словам, на любой акт агрессии последует решительный ответ со стороны Исламабада.

«Индия будет нести полную ответственность за возможные катастрофические последствия в регионе», — написал он в соцсети Х.

Ранее посольство России в Нью-Дели рекомендовало россиянам посещать Джамму и Кашмир и район Лакдох. Их призвали покинуть эти места.

Очередной виток конфликта двух стран начался с теракта 22 апреля. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь туристам: убиты 26 человек. Это связано со штатом Джамма и Кашмир, который на 70% населен мусульманами и считается спорной территорией Индии и Пакистана со времен распада Британской Индии.