Индия собирается защищать свои интересы на фоне роста пошлин со стороны США

Индия по-прежнему придерживается цели подписания справедливого, сбалансированного и выгодного двустороннего торгового соглашения с Соединенными Штатами. Власти страны собираются предпринять нужные шаги для защиты государственных интересов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства торговли Индии.

29 июля американский президент Дональд Трамп рассказал о введении с 1 августа 25%-ой пошлины на товары из Индии. Политик принял такое решение якобы из-за высоких тарифов со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, и сотрудничество страны вместе с Москвой в области вооружений, энергетики.

В Министерстве торговли Индии отметили, что страна хочет подписать с Соединенными Штатами справедливое и взаимовыгодное торговое соглашение. Нью-Дели заботится о росте благосостояния своих бизнесменов, фермеров, предприятий разного масштаба.

Ранее Трамп подписал указ о введении 50%-х пошлин против Бразилии. Такое решение было принято в ответ на действия руководства страны.