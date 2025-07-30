Трамп подписал указ о 50-процентных пошлинах на товары из Бразилии

Американский президент Дональд Трамп 30 июля подписал указ, который позволяет ввести в отношении Бразилии 50-процентные пошлины. Такое решение он принял за действия, которые якобы представляют угрозы для Вашингтона, сообщает РИА Новости .

«Сегодня (30 июля — ред.) президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40-процентных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин достигнет 50%. Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что США введут 50-процентные торговые пошлины на бразильские товары уже на текущей неделе — с 1 августа. Он также отметил, что любая страна, которая будет поддерживать «антиамериканскую» политику БРИКС, будет вынуждена платить дополнительные пошлины.

Также Трамп заявил, что с 1 августа индийские товары будут облагаться 25-процентной пошлиной. Глава Белого дома объяснил, что пойдет на такой шаг из-за того, что Индия не только создает торговые барьеры и устанавливает высокие тарифы, но и тесно сотрудничает с Россией.