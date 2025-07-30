США с 1 августа вводят 25% пошлины на товары из Индии

С 1 августа США вводят новую пошлину на индийские товары. Размер сбора составит 25%, заявил американский президент Дональд Трамп через свою соцсеть TRUTH Social. Об этом пишет РИА Новости .

Глава Белого дома объяснил, что Индия не только создает торговые барьеры и устанавливает высокие тарифы, но и тесно сотрудничает с Россией. По словам американского лидера, Нью-Дели покупает у Москвы большую часть вооружения, а еще вместе с Китаем является основным потребителем российских энергоресурсов.

За эти действия Индии придется заплатить не только повышенную пошлину, но и штраф, отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что торговля между США и Индией долгое время оставалась незначительной. Причиной этого, по его мнению, стали слишком высокие таможенные сборы и самые сложные нетарифные ограничения в мире, которые Индия применяет к торговым партнерам.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами на борту Air Force One заявил о планах ввести 25% импортные пошлины на товары из Индии.