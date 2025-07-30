Американский президент обвинил Индию в завышенных тарифах

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту Air Force One заявил о планах ввести 25-процентные импортные пошлины на товары из Индии, сообщает ТАСС .

«Они будут платить 25%», — заявил американский лидер, возвращавшийся из Шотландии, где проводил рабочие встречи и играл в гольф. На вопрос о статусе торговой сделки между странами Трамп ответил лаконично: «Насколько мне известно, нет».

«Индия была хорошим другом, но взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. Теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», — уточнил глава Белого дома.

Эти слова прозвучали на фоне сообщений The Indian Express о том, что переговоры по новому торговому соглашению фактически зашли в тупик.

Согласно индийским источникам, Вашингтон требует беспошлинного доступа для американских товаров, в то время как Нью-Дели настаивает на ограничении пошлин для своих товаров на уровне 15%. В качестве компромисса Индия предлагает масштабные закупки американских вооружений, СПГ и ядерных реакторов. Однако, судя по заявлению Трампа, эти предложения пока не нашли понимания у американской администрации.

Эксперты отмечают, что новые пошлины могут серьезно ударить по индийским экспортерам, особенно в фармацевтическом и текстильном секторах.