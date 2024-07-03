Индия поставила рекорд по импорту российской нефти
Рекордный объем ввезенной российской нефти Urals зафиксировали в Индии
Рекордный объем в1,6 млн баррелей в сутки ввезенной российской нефти Urals зафиксировали в Индии, пишет РБК.
По данным аналитической компании Kpler, общий объем поставок нефти из России в адрес индийских НПЗ в 2023 году показал второй по величине результат за всю историю — 2,13 млн барр./с.
При этом поставки нефти из Саудовской Аравии упали до 430 тыс. барр./с, американцы нарастили экспорт своих углеводом в Индию до 370 тыс. барр./с., указано в материале агентства.
Ранее сообщалось, что Россия впервые импортировала алюминий из Индии.