Россия впервые импортировала алюминий из Индии

Россия, которая сегодня является вторым крупнейшим в мире экспортером алюминия, весной текущего года впервые импортировала данный металл из Индии, сообщает РИА Новости .

Журналисты проанализировали данные индийской таможни, из которых следует, что в апреле российские компании купили 44,8 тыс. тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 млн долларов. Отмечается, что это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года. Ранние данные отсутствуют в открытом доступе.

При этом сама РФ по итогам прошлого года заняла второе место в мире по объемам поставок этого металла, экспортировав его на 6,5 млрд долларов.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в беседе с изданием предположил, что ввоз значительного объема алюминия из Индии в Россию может быть связан с определенным трудностями с его покупкой внутри страны у одного или нескольких потребителей.

«Дело в том, что все отечественные предприятия, использующие необработанный крылатый металл для выпуска каких-либо из него видов продукции, фактически „зажаты“ между единственным в России производителем первичного алюминия „Русалом“ и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий», — пояснил он.

Таким образом покупка металла за рубежом, по словам эксперта, позволяет предприятиям снизить зависимость от сбытовой политики производителей внутри страны.