Индия может нарастить импорт нефти из РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Индия может увеличить закупки российской нефти на фоне обострения конфликта США и Ирана и замедления судоходства через Ормузский пролив, сообщает «Царьград» .

Директор по исследованиям рынка нефти и танкеров компании Kpler Андон Павлов заявил об этом на вебинаре «Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки».

По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к перебоям в логистике. После ударов США и Израиля по объектам в Иране, включая Тегеран, и ответных атак Тегерана движение судов через Ормузский пролив существенно замедлилось. Этот маршрут является ключевым для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива в Азию.

«В такой ситуации Индии становится более выгодно с точки зрения логистики и операций использовать больше российских баррелей нефти, особенно с учетом того, что индийские покупатели, независимо от развития событий, столкнутся с логистическими трудностями в ближайшие дни», — подчеркнул Павлов.

По данным ОПЕК, в декабре Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию — 1,3 млн баррелей в сутки. Ирак экспортировал 904 тыс. баррелей, Саудовская Аравия — 786 тыс. В 2025 году общий импорт нефти в Индию достиг рекордных почти 5 млн баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее.

