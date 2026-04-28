Индекс страха и жадности: с 25 до 60 за 2 недели — чего ждать от биткоина

Рынок BTC демонстрирует улучшение настроений на фоне роста институциональных притоков и одновременного снижения уровня кредитного плеча (уменьшение размера заёмных средств, которые брокер предоставляет инвестору для совершения сделок), что формирует более устойчивую основу текущего ценового движения, заявили РИАМО эксперты.

Индекс страха и жадности вырос с 25-30 в середине апреля до 50-60, достигнув максимальных значений за три месяца, что отражает заметное улучшение настроений участников рынка, отмечает ведущий аналитик Bitget Райан Ли отметил.

По его словам, определяющим фактором остается движение капитала. Спотовые ETF на биткоине фиксируют чистые притоки свыше $400 млн в день, при этом недельные притоки превысили $1 млрд, что указывает на возвращение институционального спроса, подчеркнул Ли.

Текущая динамика отличается от предыдущих фаз роста, считает генеральный директор «ТЕХНОБИТ» Александр Пересичан.

«Рынок переходит от модели, основанной на деривативах и кредитном плече, к структуре, где ключевую роль играет спотовый спрос и более сбалансированное распределение ликвидности», — заявил он.

По его оценке, это снижает уровень системных рисков: нейтральные ставки финансирования и отсутствие агрессивного наращивания длинных позиций ограничивают вероятность резких коррекций и каскадных ликвидаций.

В то же время сохраняются зоны повышенного риска. Аналитики также отмечают, что уязвимости продолжают концентрироваться в сегментах кредитования, доходных продуктов и залоговых активов, где ухудшение ликвидности может быстро распространяться на смежные рынки.