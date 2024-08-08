«Индекс шаурмы» в России в 2024 году составил 10%

В 2024 году стоимость приготовления домашней шаурмы в среднем по России за год выросла на 10%. Увеличение стоимости связано с ростом потребительских цен практически всех ингредиентов, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Цены выросли вследствие сезонного колебания стоимости овощей и положительной динамики на потребительском рынке.

При расчете стоимости домашней шаурмы на 4 порции используется классический рецепт, для которого потребуется:

мясо птицы (куриное) — 600 г.

огурцы свежие — 300 г.

помидоры свежие — 300 г.

капуста — 200 г.

майонез — 100 г.

кетчуп — 100 г.

растительное масло — 50 г.

лаваш тонкий — 4 шт.

чеснок — 20 г.

специи сухие — 10 г.

соль — по вкусу.

Для приготовления соуса потребуется смешать майонез, кетчуп, чеснок, специи и соль по вкусу.

«Проведенный анализ динамики средних потребительских цен в РФ на основные ингредиенты из потребительного набора для приготовления домашней шаурмы, по официальным данным Росстата, показал, что наибольший рост цен (цены на 5 августа 2024 года/к ценам на 7 августа 2023 года) произошел на помидоры свежие — на 36,8%, огурцы — на 26,3%, чеснок — на 37,8%, лаваш — на 18%, мясо куриное — на 10,2%», — отмечает эксперт.

При этом средние цены на растительное масло выросли не так существенно — на 7%.

Примечательно, что цены на соль снизились в среднем за год на 31,2%, майонез подешевел на 19,8%, капуста — на 11,8%, кетчуп — на 6,2%, специи — на 3,4%.

«Таким образом, приготовление шаурмы домашней на 4 порции в августе 2024 года обойдется в 381 рубль, на 34,5 руб. дороже чем в 2023 году, когда конечная стоимость шаурмы составляла 346,5 рублей. Это означает рост стоимости на 10,1%», — резюмирует Морковкин.