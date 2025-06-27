Индекс роста платы за ЖКУ в среднем по РФ в 2025 г достигнет максимума за 10 лет

Базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем по стране в текущем году достигнет десятилетнего максимума и составит 13,4%, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в настоящее время есть предпосылки для возможного снижения темпов роста тарифов в ближайшие годы. Это может произойти за счет снижения динамики цен на оборудование в отрасли.

Ежегодно с 1 июля в России проводится индексация платы за ЖКУ. В текущем году средний взвешенный показатель базового индекса составил 13,4%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в прошлом году. По данным ИПЕМ, это максимальное значение за последние 10 лет.

В регионах также наблюдается рост индексов. В 77 субъектах РФ показатель превысил прошлогодний, в 6 — снизился, а в двух остался на прежнем уровне.

При этом эксперты назвали «компромиссным» рекордный рост тарифов на ЖКУ, так как он компенсирует «недобор» повышения индекса в 2020–2022 годах.

Ранее в Госдуме окончательно утвердили закон, корректирующий сроки оплаты ЖКУ. Следующим этапом станет его рассмотрение в Совете Федерации и утверждение главой государства.