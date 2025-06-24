В Госдуме окончательно утвердили закон об изменениях сроков оплаты ЖКХ

Планируется, что, начиная с 1 марта 2026 года, расчеты за ЖКУ необходимо будет осуществлять до 15-го числа каждого месяца, в отличие от действующего правила, устанавливающего срок до 10-го числа. Параллельно с этим период предоставления платежных квитанций будет перенесен с 1-го числа на 5-е.

Данный законопроект, над которым велась работа с лета 2023 года, был утвержден депутатами сразу во втором и третьем чтениях. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, данное изменение призвано сократить количество просроченных платежей, так как значительная часть граждан получает заработную плату в период с 12 по 15 число. Аналогичная ситуация наблюдается и с некоторыми категориями пенсий и социальных пособий.

Принятый закон обязывает Федеральную службу судебных приставов в течение 210 дней с момента опубликования документа размещать в государственной информационной системе ЖКХ информацию об исполнительных производствах, связанных с взысканием задолженностей по коммунальным платежам. Эти действия нацелены на укрепление платежной дисциплины и обеспечение большей прозрачности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.