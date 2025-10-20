«Индекс оливье»: доцент рассказал о стоимости блюда на праздничном столе

Эксперт Щербаченко: оливье в этом году обойдется в 701 рубль

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что «индекс оливье», то есть стоимость главного блюда новогоднего стола в этом году составит 701 рубль, сообщает Life.ru .

По его словам, 400 граммов вареной колбасы в сетевых магазинах сейчас стоят 244 рубля, столько же маринованных огурцов — 155 рублей, 380 граммов консервированного горошка — всего 100 рублей, 4 куриных яйца — 64 рубля, 100 граммов майонеза — 85 рублей, 400 граммов картофеля — 27 рублей, 200 граммов моркови — 25 рублей, 100 граммов репчатого лука — чуть больше 5 рублей.

«С учетом приведенного рецепта стоимость ингредиентов салата оливье за год увеличилась на 2,50%. При этом рост потребительских цен, по данным Росстата, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года составил 7,98%», — сказал эксперт.

По его словам, эта стоимость в первую очередь связана с уменьшением стоимости яиц на 14,35%, картофеля — на 9%, а моркови — на 4%. Наиболее значительный рост цен зафиксирован на вареную колбасу — на 5,74% и майонез — на 7%.

