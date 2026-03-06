сегодня в 07:25

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торговой сессии в пятницу

Утром в пятницу индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии торговой сессии подрос на 0,35%, он был на уровне 2835,01 пункта, сообщает ТАСС .

К 07:10 по московскому времени ее индекс замедлил рост. Он находился на позиции 2834,3 пункта (+0,33%).

Мосбиржа 27 января прошлого года возобновила проведение торговых сессий на фондовом и срочном рынках по утрам.

Ранее биржа Кувейта объявила о приостановке торгов с 1 марта 2026 года.

