Биржа Кувейта объявила о приостановке торгов с 1 марта

С 1 марта и до дальнейшего уведомления Кувейтская фондовая биржа прекратила торги. Это было сделано из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости .

Торги прекратили на основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В момент гибели он находился на рабочем месте. В Иране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

