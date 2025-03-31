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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля

Российский рынок акций опустился ниже 3000 пунктов — до 2920,17 пункта. Такая ситуация сложилась впервые с 11 февраля, следует из данных Мосбиржи.

На старте торгов индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка, упал на 2,88%. К 7:13 по московскому времени падение замедлилось до 1,74%.

Утренние торги на рынке акций на Мосбирже возобновились 27 января. Они проходят с 06:50 до 09:50 по московскому времени.

Ранее торги на Таиландской фондовой бирже (SET) и на бирже фьючерсов TFEX были временно прекращены из-за сильного землетрясения, эпицентр которого располагался в Мьянме.