SET и TFEX приостановили торги в Таиланде из-за землетрясения в Мьянме

Торги на Таиландской фондовой бирже (SET) и на бирже фьючерсов TFEX были временно прекращены из-за сильного землетрясения, эпицентр которого располагался в Мьянме, сообщает «Царьград» .

Толчки от землетрясения вызвали разрушения в столице Таиланда, Бангкоке.

Крупнейшая биржевая площадка Таиланда, SET, где торгуют акциями более 800 компаний, опубликовала официальное заявление: «Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX приостанавливают торги 28 марта 2025 года».

По данным китайских сейсмологов, магнитуда землетрясения в Мьянме достигла отметки в 7,9. Вслед за основным толчком последовал повторный силой 6,4 балла. Эпицентр был зафиксирован в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай, с населением около 1,2 миллиона человек, на глубине 10 километров.